學生也要上戰場？顧立雄：以自救互救為任務

台“國防部長”顧立雄與全民防衛動員署長白捷隆（右）答詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月24日電（記者 黃筱筠）中國國民黨“立委”徐巧芯今日質詢提問，家長陳情擔心學生戰時要服勤，學生需要在外面服勤，家長會擔心。“國防部長”顧立雄表示，我們和“內政部”協調，有關民防法提到學生任務方面，學生主要任務應該要以自救互救為任務。



徐巧芯建議，“國防部”需要在民防法定上界定清楚，不要只訂在施行細則，家長會認為學生要被送上戰場，會有這樣理解，對政府推動民防也不利，以上建議。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“國防部長”顧立雄報告“國軍無人機運用現況與未來發展機會及挑戰，並就協助中科院推動民雄航天曁無人機產業園區的開發作業進度及概況”，並備質詢。



徐巧芯日前與藍委召開相關記者會指出，政府說民力不是民兵，那包含《全民防衛動員準備法》跟《民防法》都不應該出現戰爭跟學生字眼，國民黨團研擬提案修正《全民法》第15條，刪除“學校青年動員服勤”，她也要提案修正《民防法》，刪除高中生參加校園防護團編組、教育演習、服勤等字眼。



徐巧芯質詢提到，家長陳情學生與全動法關係，支援軍事勤務包括哪些項目？顧立雄答覆，按照民防法應該有8項。