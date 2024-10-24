無人機園區管理官員老實說　顧立雄臉都歪了

顧立雄與中科院長李世強（右）。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月24日電（記者 黃筱筠）中科院將在民雄院區建設無人機產業園區，預計2028年開始營運。不過綠委洪申翰質疑中科院有沒有能力管理產業園區？中科院長、中將李世強竟然坦言說，“老實講，我們自己針對這一點也很懷疑”。“國防部長”顧立雄表示，台灣並不是沒有園區管理人才，要找有經驗者交流，甚至招募進入團隊。在洪申翰的要求下，顧立雄承諾在3個月內提出進度報告。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“國防部長”顧立雄報告“國軍無人機運用現況與未來發展機會及挑戰，並就協助中科院推動民雄航天曁無人機產業園區的開發作業進度及概況”，並備質詢。



為了推動無人機產業，中科院在嘉義民雄院區54公頃土地，目前以營運資金新台幣11.1億元，於東側院區開發軍規無人機產線，預計2026年開始產製中大型軍規無人機；同時“行政院”今年8月核定以公共建設預算68.59億元，在院區西側建置“航天暨無人機產業園區”，並由中科院負責園區規劃與設置。



李世強在回答民進黨“立委”洪申翰的質詢時表示，根據“行政院”規劃，將由中科院成立管理單位，並且獨立於中科院之外。



洪申翰詢問，未來有上百家廠商要進駐，中科院有管理能力嗎？李世強也說，老實講，其實我們自己針對這一點也很懷疑。顧立雄在一旁聽了也尷尬得笑了。



洪申翰說，你們這樣講我們就擔心，怎麼辦？李世強表示，原本是2029年要營運，但是現在壓縮到2028年開始營運。洪申翰說，你看顧部長的臉都歪了。