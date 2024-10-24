藍號召民眾抗爭　高金素梅帶頭嗆聲民進黨

朝野下午協商總預算，藍營下午2點在“立院”旁舉辦“反獨裁，爭公道”集會遊行活動，高金素梅帶領民眾喊口號，表達訴求。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月24日電（記者 鄭羿菲）“賴政府”明年度總預算案因未編足原住民禁伐補償金而卡關，中國國民黨24日下午2點在“立法院”旁青島東路側舉辦“反獨裁，爭公道”集會遊行活動聲援，“立法院”周邊也出現一台台遊覽車，載著不滿的民眾來抗爭。



原住民無黨籍“立委”高金素梅也趁朝野協商開始前，在舞台上帶領群眾高喊“民進黨獨裁！”、“卓榮泰下台！”口號，發洩不滿情緒。



“立法院”周邊在下午1點半開始，有百餘位民眾冒雨聚集，並陸續有民眾進場聚集，“立法院”周邊載著民眾來抗爭的遊覽車絡繹不絕，在警察的指揮下，臨停在“立法院”大門口前讓民眾下車。



“賴政府”明年度總預算案因未依法編足原住民禁伐補償金6萬元新台幣遭藍白聯手卡關，朝野互不相讓，“行政院”主計長陳淑姿23日曾拜會民眾黨“立法院”黨團尋求解套，主張“原民禁伐補償以公務預算編新台幣4萬元，剩餘的2萬元由基金因應”。



中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜24日下午3點將第三度召集朝野協商。國民黨主席朱立倫也下軍令，號召2000人到“立法院”外集結造勢，朱立倫也將親自出席。