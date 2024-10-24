海鋒大隊被陸掌握？顧立雄稱“細節不便說明”

顧立雄受訪。（中評社 黃筱筠攝) 中評社台北10月24日電／美國期刊“外交政策”表示，台灣海軍海鋒大隊部署情況已被大陸掌握。“國防部長”顧立雄今在“立院”答詢表示，訊跡管理非常重要，包括無線信號管制等，要多演練，此外，偽裝也要做的更好，讓人看不出這是軍用裝備；不過，顧立雄也強調，海鋒大隊的戰術位置非僅一處，但細節不便說明，海軍參謀長也說，海鋒的戰術位置點很多，海軍也會故意“以真示假”欺敵，做反情報。換言之，外界看到的海鋒戰術位置，有可能是海軍故意的。



美國期刊“外交政策”（Foreign Policy）刊文指出，國軍擁有雄風反艦飛彈的海軍海鋒大隊部署情況已被大陸掌握。



對此，顧立雄會前受訪表示，在戰力保存階段軍方會著重並加強訊跡管理，並加強隱匿等相關作為；此外，海鋒部署的戰術位置並非衹有一個，但細節不便說明。



顧立雄日前備詢時也提到，大陸確實可以衛星得到“國軍”固定的陣地位置，但更重要的是，要讓大陸無法察覺“國軍”機動戰術的位置，並允諾“國軍”會強化應處措施，持續加強訊跡管理演練，不會被“邏輯推演”。



此外，顧立雄昨天備詢提及，大陸若要封鎖台灣，按照國際法須禁止他國機艦進入劃設範圍內，且按聯合國定義，此舉已視戰爭行為，但台海的運輸產值約2.45兆美元占全球1／5，國際不可能坐視不管。



顧立雄今天說，只要劃設禁航區一定會影響區域和平穩定。顧立雄表示，有哪一個民間的船舶、飛機會冒著風險進入一個視同戰爭的區域，因此大家對於封鎖的定義應該要有清楚的理解。