國民黨硬起來！朱立倫帶隊圍“立院”挺弱勢

國民黨舉辦“反獨裁 爭公道-挺原民、顧農民、保醫護”活動，國民黨主席朱立倫親自到場說明訴求。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月24日電(記者 俞敦平)中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜24日下午召集朝野第三度協商卡關的明年度總預算，國民黨下午2點號召上千群眾在“立法院”旁青島東路側聲援，黨主席朱立倫親自出席。他在現場喊話“賴政府”應依法行政，並指責“行政院”在原住民禁伐補償、健保點值和公糧收購價格等議題上未能落實“立法院”通過的法律。他呼籲民眾支持原住民、農民及醫護人員，並批評政府對這些群體的長期忽視和不公。



中國國民黨今日在青島東路舉辦“反獨裁 爭公道-挺原民、顧農民、保醫護”活動，主要目的是支持下午3點將進行的第三度朝野協商，協商內容將聚焦明年度政府總預算案中的禁伐補償金、健保點值和公糧收購價格三大議題。



“立法院”已通過原住民禁伐補償金從每公頃新台幣3萬元提高至6萬元，但明年度僅編列28.16億元，不足以應對所需的52.15億元。同時，健保點值調升至0.95元需700億元，但僅編列336億元，公糧收購價格從26元提高至31元的決議也未在預算中反映。在野黨質疑政府未依法編列預算，藍白聯手退回總預算案，並且已經歷經兩次協商無果，因此國民黨這次號召民眾上街要求政府依法編列預算。



朱立倫首先感謝現場支持者，特別是原住民與醫護人員，強調今日站出來是“不得已”的行動，並指出一個民主“國家”必須依法行政。他批評民進黨政府在原住民禁伐補償金議題上未能完全依據“立法院”通過的“原住民保留地禁伐補償條例”來編列預算，將原住民的補償金從法定的每公頃6萬元降至4萬元，並使用基金補足差額，這無異於對原住民的不尊重。他認為這應被視為賠償，而非補償，呼籲政府應給予應有的正義和公平。