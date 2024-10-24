韓國瑜第三度召集協商總預算　朝野互不相讓

韓國瑜24日就賴政府明年度總預算案第三度召集朝野協商。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北10月24日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜今日就“賴政府”明年度總預算案第三度召集朝野協商，在第一輪發言中，藍綠白三方仍難以形成共識，出現意見分歧的狀況，尤其主要爭議點原住民禁伐補償，國民黨、台灣民眾黨堅持應發新台幣6萬元，民進黨則希望先讓總預算付委，把禁伐補償留到委員會討論。



韓國瑜今日主持朝野協商，出席成員包括國民黨團書記長林思銘、首席副書記長王鴻薇；民進黨團幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘、副幹事長洪申翰；台灣民眾黨團總召黃國昌、副總召吳春城、幹事長麥玉珍。另外國民黨籍原住民“立委”盧縣一、林倩綺；無黨籍原住民“立委”高金素梅；民進黨籍原住民“立委”陳瑩、伍麗華都列席。



對於今日協商，藍綠各自出招向對方施壓，藍營號召支持者到“立法院”外抗議民進黨政府卡原住民禁伐補償，而綠營則出動綠委到議場門外排隊，要搶先在明日院會遞議案。



明年度“賴政府”總預算遭藍白聯手封殺，原因有三點。第一，“立法院”先前修正《原住民保留地禁伐補償條例》，將現行每年每公頃補償新台幣3萬元，提高到每年每公頃新台幣6萬元。第二，“立法院”決議公糧收購價格由26元提高至31元。第三，“立法院”決議健保點值也從1點0.9元調高至0.95元。但“行政院”未依照“立法院”決議編入明年度總預算，引發在野強烈不滿，藍白已經五度在“立院”封殺總預算案。