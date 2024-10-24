花東原住民也來了　高金素梅砲火四射全場嗨

國民黨24日舉辦“反獨裁，爭公道”集會活動，高金素梅上台發言痛批執政黨。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月24日電（記者 鄭羿菲）“賴政府”明年度總預算案因未編足原住民禁伐補償金卡關，無黨籍原住民“立委”高金素梅24日下午率近百位原住民參加中國國民黨舉辦的“反獨裁，爭公道”抗爭集會，她一上台就砲火四射地質問“‘行政院’竟然可以不理‘總統’公告的法律，欺負原住民到如此地步！”引起台下原住民共鳴，帶動集會氣氛的高潮。



中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜24日下午3點第三度召集朝野協商。國民黨24日下午2點在“立法院”旁青島東路側舉辦“反獨裁，爭公道”集會活動，國民黨主席朱立倫號召2000人到場。



高金素梅上台致詞先溫暖地點名遠從屏東、花蓮等鄉鎮北上的原住民一一打招呼，她表示，真的不捨原住民家人從那麼遠的地方來，特別是花蓮正在復健，花蓮的原住民朋友來了，今天都不曉得回不回得去，但這些原住民朋友還是表達堅持要來！



高金素梅說，為什麼說民進黨獨裁？她上個會期擔任“立法院”內政委員會召委時，排修《原住民保留地禁伐補償條例》，因為10年來物價攀升，每公頃新台幣3萬元已不符現況，我們也認為民進黨原住民“立委”伍麗華、陳瑩提案的每公頃補償6萬元非常合理，也認為應與民進黨“立法院”黨團討論過，因為民進黨團幹事長吳思瑤與20多名綠委也都簽名連署，沒想到朝野協商後，民進黨團總召柯建銘突然說沒辦法接受，最終只好在“立法院”表決三讀通過。



高金素梅批評，“行政院長”卓榮泰稱“不願意提覆議案，是因為對原住民於心不忍”，難道一個“行政院長”是用感情處理“國家”大事？“於心不忍”是卓榮泰欺負原住民的語言，因為卓榮泰就說過每公頃6萬元是浪費公帑！我們不是乞丐，讓你在那邊喊6萬元不可以，4萬元可以、6萬元“違憲”，4萬元就不“違憲”，這麼雙標的政府，就要讓卓榮泰下台！