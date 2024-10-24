第二屆亞洲國際龍貓比賽　26日台中登場

歐洲賽級龍貓及其二代。（FCA福爾摩沙龍貓協會提供） 中評社台中10月24日電／“第二屆亞洲國際龍貓比賽”將於10月26日上午10點至下午6點，在台中市烏日區的台中國際展覽館盛大登場，第一屆比賽在馬來西亞完美落幕後，第二屆首度來到台灣巡迴，並由FCA福爾摩沙龍貓協會主辦。龍貓又名絨鼠、栗鼠，全身佈滿柔軟絨毛，萌樣超討喜。



FCA福爾摩沙龍貓協會表示，這次的比賽完全比照Empress Chinchillas Breeders Cooperative （ECBC）協會舉辦國際龍貓賽事規格製作，有國際評審、國際參賽者、國際觀賽者，甚至專用比賽籠，FCA協會為了跟國際接軌，比賽籠特地訂作遠從美國空運到台。



這是首度在台灣舉辦具國際規格的龍貓比賽，龍貓、比賽籠、硬體設備等都是由美國空運來台。協會也特邀請ECEC（美國龍貓協會）組隊來台，擔任比賽評審與舉辦座談會，要讓台灣飼養龍貓群眾知道，為的就是能與國際間做良好交流，打開台灣龍貓在國際間的能見度。



現場將有近百隻龍貓亮相，其中包含單隻身價超過新台幣百萬元，歐洲賽級龍貓及其二代龍貓等，還有各種特色品種龍貓，總價值超過千萬，活動僅此一天，千萬不要錯過。



為避免影響國際性賽事進程，主辦方特地於隔周“2024台中寵物用品暨保健品大展秋季展”11月1日至11月4日一連四天，假同場地舉辦龍貓小學堂傳授飼養龍貓相關知識，與販售飼養籠及洗澡沙等周邊商品。

