藍白聯手挺協商　爭取原民、醫護和農民權益

國民黨於“立院”旁舉行“反獨裁 爭公道-挺原民、顧農民、保醫護”活動。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月24日電（記者 俞敦平）在中國國民黨於青島東路舉辦的“反獨裁 爭公道”活動中，台灣民眾黨籍“立委”張啟楷和林國成也出席力挺。他們強調政府未依法編列預算，並對民進黨的執政提出嚴厲批評。他們重申在野黨團結的重要性，堅持要為農民、原住民和醫護人員爭取權益。



在藍白委員們輪流在台上演說的時候也有個意外的插曲，民進黨籍原住民“立委”陳瑩也恰好路過舞台後上方的天橋，並對著下面的人群喊話，似乎是表達她也支持禁伐補償金提升到每公頃六萬元新台幣。



此次活動旨在支持“國會”中的第三度朝野協商，主要針對明年度“中央政府”總預算中的禁伐補償金、健保點值和公糧收購價格等三大議題進行表態。這些問題對農民、原住民與醫護人員的權益息息相關。



張啟楷在活動中表示，政府應該認真看待農民、公糧收購價格的調升問題。他強調，“立法院”早已通過每公斤公糧收購價格調高五元的決議，然而在此次的總預算案中，相關反映卻不足，讓農民的辛苦無法得到合理回應。他更指出，物價的上漲幅度遠超過政府給予的支持，農民在經濟壓力下承受極大的負擔。張啟楷呼籲政府應該積極面對問題，並呼籲立法機構依照法律規定調整相關的補助與收購價格。



張啟楷接著向現場的醫護人員表達敬意，強調健保點值的提升需求並非新議題。根據他所說，健保點值的合理調整早就應該在去年就達成，然而至今預算編列卻未能滿足需求。他批評民進黨政府在面對醫護人員權益時態度消極，並與國民黨一同承諾將持續為醫護人員的權益而戰。