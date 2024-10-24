朱立倫喊話賴清德別再鬥了　希望朝野合作

朱立倫接受媒體訪問。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月24日電（記者 鄭羿菲）“賴政府”明年度總預算案因未依法編足原住民禁伐補償金每年每公頃6萬元遭藍白聯手卡關，朝野互不相讓。中國國民黨主席朱立倫24日受訪時點名，“行政院長”卓榮泰的壓力可能是來自府方，他呼籲賴清德，鬥不能解決台灣問題，只有和才能，國民黨還是希望朝野能合作。



中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜24日下午3點第三度召集總預算案朝野協商。國民黨為聲援朝野協商，24日下午2點在“立法院”旁青島東路側舉辦“反獨裁，爭公道”集會活動，國民黨主席朱立倫號召2000人到場。



朱立倫接受媒體訪問表示，“行政院”一定要依法行政，賴清德公告的《原住民保留地禁伐補償條例》，每個原住民朋友明年可以請領每公頃補償新台幣6萬元，若“行政院”不遵守法律，就不要實施禁伐令，讓原住民朋友可以在自己的土地要怎麼做就怎麼做，這是對台灣生態保育最大的傷害。政府已經限制原住民朋友了，該賠償、該補償就要給，“行政院”不依法行政，台灣不就亂了套嗎？



朱立倫呼籲，“行政院”必須依法行政，另外2個主決議，健保點值、公糧收購，國民黨還是有彈性。



媒體追問，怎麼看卓榮泰稱“只此一次，下不為例”？朱立倫說，依法行政不可能只此一次，朝野協商本就要發揮最大耐心與同理心，若卓榮泰今天是在野黨，能接受“行政院”對朝野通過的主決議棄之不顧嗎？這是不可能的嘛！我們對“立法院”本來就予以尊重，而不要在那邊一天到晚就要想要造成整個社會動盪。



朱立倫強調，當家不要鬧事，國民黨還是希望朝野能合作，讓民眾能過上好日子，該支持弱勢族群的，包括原住民、農民、醫護，這都是為了台灣好。民進黨說20億元是很小的數字，既然如此為何不依法行政？反而故意造成審總預算案的延宕？