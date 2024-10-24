六堆秋收祭將登場！“客庄四海大平安”為主題

2024六堆秋收祭將於11月2日在六堆客家文化園區登場，以“客庄四海大平安”為主題。（客發中心提供） 中評社屏東10月24日電／2024六堆秋收祭將於11月2日在屏東縣六堆客家文化園區登場，今年以“客庄四海大平安”為主題，一連5周的系列活動精采可期，有路跑、野餐、露營、田園採菜、月光下看電影等。此外，屏東縣萬巒、竹田、長治、佳冬等客家鄉也將各自推出活動，擴大分享秋收的喜悅。



“客委會”客發中心主任何金樑指出，六堆秋收祭從2016年開始舉辦，至今不僅邁入第9年，還在2019年起持續獲選觀光署“台灣觀光雙年曆”活動，更在2023年榮獲觀光亮點“十大文化活動體驗獎”的肯定。



何金樑進一步表示，六堆秋收祭是以“六堆生態博物館”的理念，與高屏縣市政府、六堆12鄉區攜手，以探究六堆、展示六堆、行讀六堆及珍寶六堆等4大面向規畫一系列活動，而今年特別以“客庄四海大平安”為主題，規畫為期5周的系列主題活動。



何金樑舉例，活動有六堆客家特有傳統民俗“千人疊盤花拜伯公開幕式、請伯公暨謝天還福祭儀、跌筊拿發財金”，以及各鄉區社團共同發揮創意及展現各區特色的“庄頭主題日”，還有結合客家傳統料理技藝，運用六堆地區當季物產所匯聚的“千人食福宴”。



此外，還有六堆秋收客庄路跑、闖關野餐趣、田園採菜、客家米食體驗、月光下看電影、六堆露營趣、共下來識客家八音等系列活動，以及六堆客家特色小吃、遊園小火車、六堆故事屋及秋收市集等跨5個周休假日的豐富活動。



何金樑還說，在六堆客家文化園區之外，六堆地區還有很多活動，如萬巒鄉五溝水聚落推出“先鋒堆聚落展”、萬巒鄉公所舉辦“萬巒夥房藝術節”、長治鄉公所舉辦“長治忠義文化祭系列活動”、竹田鄉公所規畫“竹田日活動”、佳冬鄉公所舉辦“客語傳世代-共下來講客遊行”等。



何金樑強調，期待將六堆客家庄慶收成、對天地感恩與崇敬，及將客家“完福”祭儀與“食福”分享的生活價值轉化重現，讓民眾透過活動參與體驗與走讀，來認識六堆這塊土地，感受客庄美好人情，感受在地秋收喜悅。