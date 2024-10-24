盧業中：美大選競爭激烈　專家都不敢預測

政治大學外交學系教授兼國際事務學院副院長、台灣民主基金會副執行長盧業中。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月24日電（記者 張嘉文）美國大選倒數計時，最終結果如何國際高度關注，“中美經濟合作策進會”今天舉辦講座，邀請政治大學外交學系教授兼國際事務學院副院長、台灣民主基金會副執行長盧業中，以“2024美國總統大選展望”為題進行分析。盧業中說，此次美國大選競爭實在非常激烈，美國很多專家都不敢預測，怕砸了自己招牌。



盧業中強調，目前綜合民調顯示，民主黨的賀錦麗雖領先共和黨特朗普大約2％，但都屬於誤差範圍內，一直無法拉開，尤其在搖擺州的動向，七個州裡面有五個是特朗普領先，所以情勢對賀錦麗有很大挑戰，所以這場選舉還有很多變數，真的要投票當天才能知道結果。



這場講座是在婦聯會一樓會議室舉行，由盧業中進行主講，現場約有50人出席聽講。



“中美經濟合作策進會”理事長簡漢生表示，美國總統大選為舉世矚目，其結果不僅關係美國民主、共和兩黨的發展，全球政治經濟情勢亦將受其影響。原本選情看好的特朗普，由於拜登退選，其接棒者賀錦麗來勢兇兇，形成拉鋸之勢，鹿死誰手，尚難預料，但不論誰當選，對台灣的影響肯定非常巨大。



盧業中提到，對於這場大選的其中一個變數是退選的小甘迺迪，他退選後，看起來對特朗普的民調雖沒有產生優勢，但很可能是特朗普支持者比較不願意暴露意願，對政府和機構有所質疑，所以接到民調電話不會真正表達。



盧業中說，另外的關鍵是候選人的仇恨值，綜合民調看起來，不喜歡特朗普的人比喜歡的多了9個百分點，仇恨值很高。但賀錦麗是現任副總統，有現任執政的包袱，拜登的執政缺失會轉移到賀錦麗身上，加上拜登是冷戰以來支持度非常低的總統，這些都會變成賀錦麗的關注指標。



對賀錦麗稍有利的因素，盧業中表示，美國民眾認為整體經濟有變好的比例，比去年稍高，還有兩人的副手，美國民眾對於賀錦麗的副手華茲，比特朗普的副手范斯的好感度多很多。過去的美國大選，副總統影響選情的機率是微乎其微，但今年不同，尤其特朗普年紀也偏高，民眾不得不考慮如果總統倒下，由誰來接班的問題，加上副手辯論時，范斯的口才和台風雖表現比較好，但涉及政策方面，華茲比較容易被美國大眾接受。