中科院：劍翔兩款無人機已服役　有匿蹤能力

顧立雄與中科院長李世強（右）。（中評社 資料照） 中評社台北10月24日電／中山科學研究院自行研製劍翔無人機，其中兩款型號“反輻射”、“誘敵”已投入戰備。“立委”關注是否具備匿蹤能力?中科院長李世強24日表示，劍翔不僅具有匿蹤能力，而伴隨誘餌，不過就戰術面來說，“國軍”需要不同種類無人機來“高低配”。



劍翔無人機於2019年“國防”工業展首度亮相，由中山科學研究院研製，外型類似以色列研製的“哈比”（Harpy）無人機，被稱“台灣版哈比”。軍方曾指出，劍翔將成為空軍防空部隊標準配備，預計2025年完成生產104架。



目前劍翔無人機“反輻射”、“誘敵”2型已交裝軍方並投入戰備，中科院以此為基礎構改，成功研製“衛星定位攻擊”及“目標影像攻擊”2型。



“立法院”“外交及國防委員會”上午邀請“國防部長”顧立雄報告“‘國軍‘無人機運用現況與未來發展機會及挑戰，並就協助中科院推動民雄航太暨無人機產業園區的開發作業進度及概況”，並備質詢。



根據台媒報導，民進黨“立委”羅美玲關切，劍翔無人機或對美軍購的MQ-9B無人機均無匿蹤功能，容易被發現、擊落，並關切台灣是否有無能力研發匿蹤能力的無人機。台“國防部長”顧立雄表示，有。



李世強指出，劍翔無人機不僅有匿蹤能力，還伴隨誘餌。但他也補充，不一定都要發展匿蹤型攻擊型無人機。就戰術面來說，“國軍”需要數量龐大的攻擊型無人機，配合其餘高價無人機做“高低配”。



顧立雄表示，假設解放軍要登陸作戰，因為在航渡階段有最脆弱階段，因此“國軍”要在解放軍最脆弱階段運用無人機進行攻擊，因此必須尋求大量、匿蹤甚至精準型來應對。