原民綠委陳瑩、伍麗華挺禁伐補償每公頃6萬元

綠委伍麗華與陳瑩（右）受訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北10月24日電（記者 楊騰凱）“立法院”修法讓原住民禁伐補償從每年每公頃3萬元新台幣提升至每公頃6萬元，“行政院”未編列預算引發爭議，“閣揆”卓榮泰說只此一次，下不為例，遭解讀為6萬元只發一次。民進黨籍原住民“立委”陳瑩、伍麗華今日同聲表達堅持發6萬元，反對修法下修。民進黨看似出現行政、立法不同調。



“賴政府”明年度總預算遭到藍白聯手抵制，關鍵在於“立法院”上會期修正《原住民保留地禁伐補償條例》，將現行每年每公頃補償新台幣3萬元，提高到每年每公頃新台幣6萬元，但“行政院”明年度總預算關於禁伐補償部分，僅編列每年每公頃4萬元。



韓國瑜今日第三度針對總預算召集朝野協商，不過朝野各自堅持立場，藍營要求公務預算應該重編，補足禁伐補償每公頃6萬元，今日首次參與協商的民進黨籍原住民“立委”陳瑩、伍麗華則表達，人民在乎的是到手是不是6萬元，所以公務預算編列4萬元，另外2萬元可以透過原住民綜合發展基金補上。



不過值得留意的是，先前卓榮泰在“立院”答詢時說，只要“立院”同意只此一次，下不為例，這次可以加點費用來解決問題，此話遭解讀為僅明年度禁伐補償願意發每公頃6萬元。甚至韓國瑜上次協商時，民進黨團也提出，明年度公務預算加基金一共發每公頃6萬元，但是要修法把禁伐補償降為每公頃4萬元。



今日陳瑩、伍麗華今日同聲表達堅持發每公頃6萬元，反對修法下修，看似民進黨內部出現行政、立法不同調的狀況。



陳瑩表示，她主張禁伐補償就是要每公頃6萬元，未來就算修法也可能是往上修，要往下修她不同意。



陳瑩說，有人說協商的附帶條件下修每公頃4萬，有問黨團幹部，這是片面擷取，未來要修法也可能是往上修，我們不要嚇自己嚇原住民。



伍麗華也表示，她早在7月初就聽到地方政府、地方公所提到，明年度禁伐補償預算編列真的是每公頃6萬元，是後來“立法院”出了問題造成地方困擾。這幾個月她很難過，大家紛爭、對立，甚至造成原住民與全台人民的嫌隙，很莫名其妙，她也不同意下修為每公頃4萬元。