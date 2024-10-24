台官方：全台第2季房貸負擔率增至46%　

台“內政部”24日發布，2024年第2季全台房貸負擔率為46.02%。（台“內政部”提供） 中評社台北10月24日電／台“內政部”24日發布，2024年第2季全台房貸負擔率為46.02%，推測與本季的中位數住宅價格上漲，帶動負擔率較上季上升1.72%，也較2023年同季上升3.93%，其中六都又以台南市、高雄市及新北市較上季漲幅最多。



“內政部”說，房貸負擔率為計算中位數所得家庭購買住宅時，其每月支付房貸金額占家戶可支配所得的比率，藉此反映民眾購屋房貸負擔變化情形。



“內政部”24日發布今年第2季全台房貸負擔率為46.02%。“內政部”表示，本季由於中位數住宅價格上漲，帶動負擔率較上季上升1.72%，較去年同季上升3.93%。針對民眾購屋負擔加重情形，政府在今年6月提出新青安房貸優化措施，央行並在9月宣布實施第七波選擇性信用管制，以協助無自用住宅者購屋貸款，並抑制房市投機與囤房行為。此外，“內政部”目前也積極推動“百萬戶租屋家庭支持計劃”興辦社會住宅、擴大租金補貼專案，以減輕民眾居住負擔，照顧民眾居住需求。



“內政部”指出，本季6都房貸負擔率，以台南市、高雄市及新北市較上季上升2.72%、2.49%、2.09%升幅較大；台中市、台北市、桃園市則分別上升2.07%、1.87%及1.37%。在6都以外縣市，除基隆市房貸負擔率仍維持低於3成外，其他縣市房貸負擔率則皆介於3成至4成之間，其中以新竹縣46.78%負擔較重。



“內政部”補充，房貸負擔率為計算中位數所得家庭購買住宅時，其每月支付房貸金額占家戶可支配所得的比率，藉此反映民眾購屋房貸負擔變化情形。全台中位數住宅價格較上季上漲4.71%(由新台幣955萬元升至1,000萬元)，使負擔率上升2.08%。而中位數家戶可支配所得增加1.76%(由92.29萬元增加至93.92萬元) ，使負擔率下降0.77%。五大銀行新承做購屋貸款平均利率升至2.182%，使負擔率上升0.42%。經綜合計算，本季負擔率較上季上升約1.72 %。

