台官方：房市10月起降溫效果開始發酵

在6都住宅價格指數部分，第二季均呈現上漲情形，其中以高雄市較上季上漲6.27%最多。（台“內政部”提供） 中評社台北10月24日電／台“內政部”24日發布2024年第2季（今年4至6月）全台住宅價格指數為146.48，相較上季上漲4.02%。不過，“內政部”表示，自從央行實施信用管制措施後，9月全台建物買賣登記戶數2萬9,520戶，較8月3萬1,127戶下降5.2%，房市降溫效果開始發酵。



“內政部”24日發布2024年第2季（今年4-6月）全台住宅價格指數為146.48，相較上季（今年1-3月）上漲4.02%。“內政部”表示，該季因經濟表現穩健，台灣景氣持續增溫，股市交易熱絡，加上市場資金維持穩定寬鬆，提升購屋意願並帶動房市交易，全台建物買賣登記達9萬5,765戶，較去年同季年增28%，住宅價格指數年漲11.99%。但在“行政院”與“中央銀行”近期陸續推出信用管制等健全房市措施後，已經有降溫趨勢。



“內政部”指出，為強化管理銀行信用資源，減少炒房行為，冷卻房價預期上漲心態，並引導房市降溫及正常發展。“中央銀行”自今年8月起勸導請銀行自主控管不動產貸款總量，今年9月並實施第七波選擇性信用管制措施。初步觀察，今年9月全台建物買賣登記戶數2萬9,520戶，已較8月3萬1,127戶下降5.2%；近日民間機關發布10月份調查報告亦顯示，民眾買房與賣房意願指數均為下降，房市降溫效果開始發酵。“內政部”將密切觀察後續房市變動情形，持續加強稽查房市違規交易，嚴格要求業者不得不實行銷，共同防杜不當投機炒作。



“內政部”說明，本季經濟成長率(yoy)5.06%，4到6月景氣對策信號由35分黃紅燈升至38分紅燈，景氣持續增溫，並帶動購屋意願及房市交易。在6都住宅價格指數部分，本季均呈現上漲情形，其中以高雄市較上季上漲6.27%最多，台中市上漲4.29%次之，桃園市、新北市及台北市分別上漲4.28%、3.20%、2.98%，台南市上漲2.06%。

