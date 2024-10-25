吳崇涵：特朗普若當選　美台關係充滿交易

政治大學外交系教授兼系主任吳崇涵。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹10月25日電（記者 盧誠輝）美國大選結果11月5日將揭曉，近期共和黨總統候選人特朗普民調持續領先民主黨候選人賀錦麗。政治大學外交系教授兼系主任吳崇涵接受中評社訪問表示，民進黨政府應做好特朗普可能當選的準備，未來美、中關係會回到一種很純利益的對抗模式，而美、台關係則會是一個充滿交易型的過程，台灣勢必要讓更多利給美國。



吳崇涵，美國紐約大學政治學碩士，南卡羅萊納大學政治學博士。曾任北京師範大學與香港浸會大學聯合國際學院政府與國際關係系助理教授，現任政治大學外交系教授兼系主任，專長為國際安全、國際衝突、亞洲區域政治與政治學統計方法。



吳崇涵指出，隨著特朗普可能的當選機率增高，民進黨政府應該要懂得如何藉由特朗普過去在2016年到2020年第一任執政的端倪與個人偏好，來處理美、台關係，他相信不管最後誰當選，美國國會的友台法案還是會繼續，只是若特朗普這次再當選，願不願意繼續買單而已。



他提到，特朗普過去在任內簽署了包括“台灣旅行法”和“台北法案”等友台法案，主要戰略考量是為了以此來對付中國。但如果這次特朗普再當選之後的美、中關係沒有和緩，台灣就會更成為美國的棋子，雖然台灣不管誰執政都否認自己會成為美國的棋子，但事實就是如此。

