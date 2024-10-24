韓國瑜協商總預算　敲定卓榮泰“立院”報告

韓國瑜主持朝野協商。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北10月24日電（記者 楊騰凱）“賴政府”明年度總預算遭藍白抵制，中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜今天下午召集朝野協商，歷經3小時討論朝野達成共識，將邀請“行政院長”卓榮泰於11月1日、5日赴“立院”報告總預算案並備詢。



明年度“賴政府”總預算遭藍白聯手封殺，原因有三點。第一，“立法院”先前修正《原住民保留地禁伐補償條例》，將現行每年每公頃補償新台幣3萬元，提高到每年每公頃新台幣6萬元。



第二，“立法院”決議公糧收購價格由每公斤26元提高至31元。第三，“立法院”決議健保點值也從1點0.9元調高至0.95元。但“行政院”未依照以上三點“立法院”決議編入明年度總預算，引發在野強烈不滿，藍白已經五度在“立院”封殺總預算案。



今天協商過程朝野也各執立場，綠營希望先讓總預算案排入審查，其他問題可以在委員會裡面談。但藍白強調，“立院”審查與算只能刪減不能增列，堅持“行政院”應該先在公務預算內完成禁伐每公頃補償6萬元的編列。



由於朝野僵持不下，最後韓國瑜裁示，應該給“行政院”一個正式回應的機會，邀請“行政院長”等赴“立院”報告並備質詢，詢答完畢之後再依各黨團提議，交由院會處理，進行總預算案後續處理。



最後各黨團同意，11月1日星期五及11月5日，邀請“行政院長”、“主計長”、“財政部長”、“國發會主委”及相關“部會”首長列席報告總預算案並備詢。韓國瑜成功推進議事，讓今日協商不至於完全沒有進度。