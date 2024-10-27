因應美國大選　盧業中：台灣需做最壞打算

政大外交系教授盧業中。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月27日電（記者 張嘉文）美國大選將在11月5日舉行，政治大學外交學系教授兼國際事務學院副院長、台灣民主基金會副執行長盧業中24日在一場講座上表示，必須“Prepare for the worst, hope for the best”做最壞打算。



盧業中也說，對比民主黨的賀錦麗，共和黨的特朗普如果當選，勢必會進一步要求台灣繼續充實“國防”，加上其不可預測性高的個性，也增加了可能衝撞中國大陸一中原則想像，但其商人背景，卻也較可能和中國大陸進行交易，就會是台灣的變數。



“中美經濟合作策進會”24日舉辦講座，邀請盧業中以“2024美國總統大選展望”為題進行分析。



盧業中在會中對於美國總統大選結果影響兩岸關係的層面表示，中國大陸的政治因素和當前主張，是經濟濟崛起與軍事崛起，意識形態退位和民族主義興起，加上一中原則越來越緊延伸出一國兩制，而台灣則是民主化與認同的變化，選舉與政黨競爭，加上任何主張都須以民意為前提。



盧業中說，美國則是一中政策，其中包括一法、三公報和六項保證，也主張台海問題和平解決，另外強調不支持“台灣獨立”，也反對任何一方片面改變現狀。美國與兩岸這三邊的主張如何去交匯，取得一個可能的看法，實際上非常困難，所以學術界有很多人在討論，各方是不是都願意去找一個次優選擇來維持現狀，就變得非常重要。



對於中國大陸來說，盧業中表示，美國大選的結果，會不會是兩害相權取其輕的局面，這值得更多探討，畢竟特朗普和賀錦麗的主張完全不同，尤其在台灣議題上，從中國大陸的角度來看，特朗普當然被認為不可預測性高，且較有可能衝撞中方的一中原則，但另一角度來看，特朗普的商人性格，也有可能中國大陸和他談，比較容易達成交易。

