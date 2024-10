因應美國大選　盧業中：台灣需做最壞打算

政大外交系教授盧業中。(中評社 張嘉文攝) 中評社台北10月27日電(記者 張嘉文)美國大選將在11月5日舉行,政治大學外交學系教授兼國際事務學院副院長、台灣民主基金會副執行長盧業中24日在一場講座上表示,必須“Prepare for the worst, hope for the best”做最壞打算。



盧業中也說,對比民主黨的賀錦麗,共和黨的特朗普如果當選,勢必會進一步要求台灣繼續充實“國防”,加上其不可預測性高的個性,也增加了可能衝撞中國大陸一中原則想像,但其商人背景,卻也較可能和中國大陸進行交易,就會是台灣的變數。



“中美經濟合作策進會”24日舉辦講座,邀請盧業中以“2024美國總統大選展望”為題進行分析。



盧業中在會中對於美國總統大選結果影響兩岸關係的層面表示,中國大陸的政治因素和當前主張,是經濟濟崛起與軍事崛起,意識形態退位和民族主義興起,加上一中原則越來越緊延伸出一國兩制,而台灣則是民主化與認同的變化,選舉與政黨競爭,加上任何主張都須以民意為前提。



盧業中說,美國則是一中政策,其中包括一法、三公報和六項保證,也主張台海問題和平解決,另外強調不支持“台灣獨立”,也反對任何一方片面改變現狀。美國與兩岸這三邊的主張如何去交匯,取得一個可能的看法,實際上非常困難,所以學術界有很多人在討論,各方是不是都願意去找一個次優選擇來維持現狀,就變得非常重要。



對於中國大陸來說,盧業中表示,美國大選的結果,會不會是兩害相權取其輕的局面,這值得更多探討,畢竟特朗普和賀錦麗的主張完全不同,尤其在台灣議題上,從中國大陸的角度來看,特朗普當然被認為不可預測性高,且較有可能衝撞中方的一中原則,但另一角度來看,特朗普的商人性格,也有可能中國大陸和他談,比較容易達成交易。