下屆宜蘭縣長藍白合作？林育先：考驗磨合

民眾黨屏東縣黨部主委林育先24日在高雄蓮潭會館參加會議。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月25日電（記者 蔣繼平）中國國民黨宜蘭縣長林姿妙涉貪案遭檢方求刑20年，將在12月31日宣判，台灣民眾黨宜蘭縣黨部主委、前民眾黨“立委”陳琬惠24日就喊出藍白有合作空間。民眾黨屏東縣黨部主委林育先接受中評社訪問時解讀，這代表共推在野代表，會是一起努力的方向，主要宜蘭與屏東都是鐵板綠一塊，會提早面臨策略合作議題，但“打鐵還需自身硬”，要持續耕耘到最後一刻才有機會。



林育先，義守大學資訊工程系管理組博士。曾任國民黨屏東縣黨部代理主委、書記長，2022年從藍營轉投白營，擔任民眾黨屏東縣黨部主委至今。



林育先表示，宜蘭縣與屏東縣一樣都是綠大於藍，綠營長期在宜蘭執政，直到2018年被林姿妙打破，但看起來仍是鐵板綠一塊。意謂著藍營若要拿下宜蘭，可朝共推在野代表來努力，代表這是藍白兩黨可以努力的方向，不過時間還早，都需要耕耘，最後才會真的有機會上牌桌。目前就先看林姿妙案子宣判結果而定。



林育先表示，藍白若在選舉要合作，就要先思考在什麼樣的選舉上合作，到底是基層村里長、還是鄉鎮市民代表、議員、或縣市長。原則上，單一席次合作空間一定比較小，有機會策略合作的話，會在多席次選舉。單一席次上，尤其縣市長選舉，藍營要禮讓機會不大，除非形勢比人強，因為政治還是講求實力原則。



林育先表示，以屏東來說，藍白在地方上有競合關係，但彼此仍可以透過好的互動互相理解，現在各自經營組織，目標也會放在2026選舉。因為2022年藍白就有共同支持過藍婉倩參選里港鄉長的經驗，且綜觀屏東縣33鄉鎮市，藍營也不見得會全部提滿，也會與無黨籍人士合作，這部分藍白策略上的合作就有空間。