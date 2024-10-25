陳淞山：朝野吵吵而已　不會真有大罷免

陳淞山。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月25日電（記者 黃筱筠）藍綠陣營各自點名要發動大罷免，政治評論員陳淞山接受中評社訪問時表示，現在因為沒有重大議題，藍綠陣營自己在同溫層“自嗨”、鞏固基本盤，但從罷免中國國民黨籍基隆市長謝國樑就知道罷免太難了，要耗費非常多的資源跟人力，且民進黨至少要罷免6席藍委，還要補選上，才可能在“立院”席次過半，要達成這個目的，實在太難，現在喊罷免就是吵吵而已，最後不會引起大罷免潮。



陳淞山曾任陳水扁政府時代的“考試院”保訓會委員、陳水扁“國會”辦公室主任及扁辦主任等職，目前在《美麗島電子報》擔任撰稿人。



藍綠陣營有人點名罷免“立委”名單，明年罷免潮可能來臨。對民進黨來說，有機會在“立法院”席次過半嗎？“立法院”目前共113席，國民黨52席、民進黨51席、民眾黨8席、無黨籍2席。



陳淞山表示，從基隆市長罷免案來看，民進黨秘書長林右昌也知道罷免不會過，但對於綠營支持者要交代，民間發動他也要支持，這並非林右昌個人需要，林也是最後才去幫忙罷免，為了民間團體交代，罷免就算過了，也不是林右昌要選。



陳淞山說，但是基隆就是一個風向球，“罷免有這麼容易嗎？”除非個人有什麼私德問題、緋聞等導致民怨沸騰，否則罷免沒有正當性，現在朝野對立操作罷免是很愚蠢的作為。民進黨目前51席“立委”，要過半至少還要增加6席，要罷免6位藍委，還要補選當選，有這麼簡單嗎？



他認為，藍綠陣營現在是情緒上喊話，大家搞這些花招搏眼球、蹭熱度，不是真的大家都想要往大罷免方向走。如果最後選罷法真的要表決提高罷免門檻，最後淪為各說各話，主要是表現給同溫層選民看，各自自嗨的事情，無法說服中間選民，目前朝野對立就是對同溫層自嗨、鞏固基本盤。罷免是一場政治惡鬥的遊戲，但彼此無法加分，就是耗費金錢、物力。地方要搞罷免要秤秤斤兩，要有足夠財力與號召力，把雪球滾起來，否則就是政治喊話、作秀而已。

