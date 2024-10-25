兩湖論壇閉門舉行　南投縣府：要低調點

南投縣政府主辦兩湖論壇，十分低調。（中評社 方敬為攝） 中評社南投10月25日電（記者 方敬為）南投縣政府主辦第16屆“西湖－日月潭兩湖論壇”訂25日上午舉辦開幕式，但縣府未列入公開行程，不開放媒體採訪。由於本屆論壇在籌備的過程中，發生陸委會批准延宕，導致縣府延期辦理等爭議，加上是解放軍實施圍台軍演後，第一場較具規模的兩岸交流活動，採取“閉門”方式舉行受到矚目，也未公布舉辦的場地、參訪行程。



根據縣府規劃的論壇行程，24日杭州訪團抵台，全天為旅運安置規劃，25日為論壇開幕式，縣府商借私人企業場地舉辦主論壇與分論壇活動，26、27日安排杭州訪團參訪縣內產業、文化、觀光旅遊景點，27日下午訪團北上台北過夜，28日赴桃園機場搭機返陸。杭州市將由副市長胥偉華帶隊來訪，胥負責科技、民族宗教、人力社保、外事、數位化改革、行政審批服務等方面工作。兩湖論壇系列活動，南投縣府皆未對外宣傳，活動全程不公開。



南投縣政府新聞處長蔡明志向中評社表示，兩湖論壇慣例就沒開放媒體採訪，並表示縣府尊重陸方及場地提供方，由於主論壇舉辦地點在私人企業內，不屬於公務行程，所以沒有列入公開行程。至於是否與陸委會規範有關？他表示，陸委會沒有指示，但基於尊重“還是低調點”。



一年一度的“西湖－日月潭兩湖論壇”今年邁入第16屆，輪由南投縣主辦，原定今年9月26日舉行，但由於陸委會遲至9月18日才函覆縣府核准辦理，導致前置作業時間緊迫，加上陸方行政流程來不及，因此延至10月辦理。陸委會副主委梁文傑17日證實，縣府提報的活動區間為10月24日至28日共5天。

