總預算推進半步　綠盼卓榮泰報告後能付委

吳思瑤。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月25日電（記者 黃筱筠）“立法院”朝野協商昨天達成共識，將邀請“行政院長”卓榮泰於11月1日及5日赴“立法院”報告說明年度總預算案。這是否在野黨釋出善意？民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今日表示，國民黨“立委”王鴻薇說，我們要求恢復交付委員會慎查等文字，是得寸進尺，這是什麼得寸進尺？這是“立法院”的正常審議預算的程序，非常遺憾藍白只讓總預算二分之一步。社會後續可持續觀察並展現民意的力量，讓藍白“立委”回到正常議事程序，“立委”就是審預算，不審預算就是瀆職，



吳思瑤表示，歷經3次的協商，以及昨天的3小時，大家的討論，終於讓總預算往前推進，但是雖然進一步就是一步，但事實上只是進了二分之一步而已。過去的協商案例歷次在預算會期協商總預算的審查日程之際，朝野都會共同議定幾個文字，就是“行政院長”進行總預算詢答結束後，總預算案交付委員會審查，各黨同意不提覆議。



她解釋，幾個關鍵字，就是直接交付審查，在詢答完畢後交付審查，各黨同意不提覆議這幾個關鍵字、關鍵詞，不是民進黨這一次的提出，是過去數十年來的慣例。王鴻薇昨天說，我們要求恢復這樣的文字，是得寸進尺，這是什麼得寸進尺？這是“立法院”的正常審議預算的程序，所以當她做出這樣主張之後，非常遺憾藍白還是讓總預算近二分之一，不先讓行政團隊來做報告，但後續的交付委員會審查，藍白還是暫時沒有同意，也可能是預留了伏筆。

