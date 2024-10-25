統派集結台北中山堂　慶祝台灣光復79周年

統派團體於台北市中山堂前，慶祝台灣光復79年。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月25日電（記者 張穎齊）1945年10月25日台灣光復日，迄今滿79周年，統派團體近200人25日集結在台北市中山堂前，一同參與盛會，統派強調今天是一同奮戰抵抗日本殖民與侵略的光榮勝利日，是超過3000萬中國軍民同胞浴血犧牲，取得全面抗戰勝利，所鑄成的台灣光復、復歸祖國、祖國再統一的歷史正義日。



一早9點半，歲然飄下大雨民眾仍不減熱情，就已有百名統派人員陸續到來，估計會有300人參加。包括團體與個人，警方不敢大意，台北市警出動百名警力維安。統派團體將在紀念碑前唱《台灣光復紀念歌》，發表呼籲口號“反“台獨”、要和平、祖國要統一！”隨後將遊行至凱達格蘭大道、府前。



與會的統派團體主要領袖包括勞動黨主席吳榮元、統一聯盟黨主席戚嘉林主席、反獨和統聯軍退役將軍高安國、陸軍官校專修班校友會理事長蔣成龍、振興中華民族文化暨經濟促進協會退役將軍臧幼俠、陸軍官校校友總會退役將軍羅際琴、台灣抗日志士親屬協進會醫師蕭開平、觀察雜誌社長紀欣、藍天行動聯盟主席武之璋、新黨主席吳成典、台灣地區政治受難人互助會長周弘奇、大陳鄉情文化促進會長陳友達、夏潮聯合會長陳福裕、勞動人權協會長羅美文、孫文南院長汪明生、中華青年發展聯合會孫志全。



統派發表聯合聲明表示，1945年10月25日台灣光復日，是永載民族史冊的偉大紀念日。它是包括台灣民眾在內全體中國人民，一同奮戰抵抗日本殖民與侵略的光榮勝利日，是超過三千萬中國軍民同胞浴血犧牲，取得全面抗戰勝利，所鑄成的台灣光復、復歸祖國的歷史正義日。

