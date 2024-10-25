羅智強痛批大法官實質廢死　斥為最大恥辱

藍委羅智強。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月25日電（記者 俞敦平）在今日的“立法院”的“國是論壇”上，中國國民黨籍“立委”羅智強對大法官實質廢除死刑的“憲法”解釋強烈批評。羅智強指出，大法官的實質廢死判決背離八成以上民意，強調司法應尊重社會共識。他認為，大法官的判決不僅背離民意，甚至成為“最大恥辱”。



羅智強針對大法官實質廢除死刑的判決進行了嚴厲抨擊。他強調，根據新“國會”智庫的民調顯示，超過八成的民眾反對廢除死刑，這與過去的民調趨勢一致。他認為，大法官的判決不僅背離民意，甚至成為“最大恥辱”，指出多起性侵與謀殺案件因廢死判決而導致免死確判，無法讓惡性重大罪犯得到應有的懲罰。他質問大法官，什麼樣的犯罪才稱得上“情節最嚴重”，並強調大法官的判決嚴重背離了民眾的正義期待。



另外，洪孟楷則將矛頭指向民進黨政府的能源政策，特別是昨日賴清德主持的國家氣候變遷對策會議上提出的2032年減碳目標。他批評民進黨的能源政策是一種“話術”，指稱綠能發展進度緩慢，2032年的減碳目標與實際情況脫節，根本無法達成。他特別指出，台灣目前綠能發電量僅佔9.5%，而且其中大部分是太陽能，但太陽能在夜間無法運作。



他強調，民進黨所宣稱的非核家園政策無法有效落實，甚至欺騙民眾，未來的能源政策如果不實事求是，將無法達成長遠的減碳目標，對台灣的環境永續發展構成威脅。