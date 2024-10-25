北檢聲請延押柯　黃國昌轟2個月找不到證據

民眾黨團總召黃國昌接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月25日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城圖利案遭羈押禁見，2個月期限即將到期。台北地檢署25日聲請延長羈押。台灣民眾黨“立法院”黨團總召、民眾黨緊急應變小組共同召集人黃國昌25日聽聞後2度說，非常震驚！他並痛批，北檢羈押2個月找不到證據，要繼續押人取供。民進黨的兩套標準就是自己人呵護、政治競爭對手追殺到底！



黃國昌25日接受媒體訪問表示，他也是記者問了才聽到消息，老實說他非常震驚、非常震驚。柯文哲當初選擇不提抗告說得很清楚，讓檢方羈押2個月、配合調查，2個月以來，所有政論節目、有特殊管道、有經營檢調關係的媒體所說的金流版本應該超過10種以上，檢方隨便找2條就可以起訴柯文哲了，押了2個月找不到證據，現在要繼續押人取供。



黃國昌說，請問賴清德當初面對陳水扁案件時，不是說有證據就起訴，不要押人取供嗎？這樣是違反人權。民進黨政府永遠兩套標準，若是自己人就呵護，若是未來選舉時的政治競爭對手，就追殺到底！



民眾黨主席柯文哲9月5日因京華城圖利案遭羈押禁見，已快滿2個月的法定羈押期限。北檢10月25日上午向台北地方法院提出聲請延押，理由為重要關係人“橘子”許芷瑜目前仍滯留境外，柯文哲雖已卸任，但仍具一定的實質影響力，有勾串之虞。北檢也針對8月29日出境至日本迄今未返台的許芷瑜，在透過友人呼籲返台說明未果後，認有逃亡或隱匿事實，發布通緝、註銷護照。