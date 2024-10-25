兩湖論壇改閉門會議？許淑華：不知　再瞭解

南投縣政府主辦第16屆“西湖－日月潭兩湖論壇”今天上午開幕，縣長許淑華出席活動。（中評社 方敬為攝） 中評社南投10月25日電（記者 方敬為）南投縣政府主辦第16屆“西湖－日月潭兩湖論壇”今天上午舉辦開幕式，但縣府未列入公開行程，不開放媒體採訪，只讓記者待在接待處。中國國民黨籍縣長許淑華對此表示，本次行程規劃是由副縣長王瑞德負責主導，她不知情未邀請媒體記者採訪，還要再瞭解。但她強調，但一切行程都很透明，主要就是促進兩岸交流，尤其是增加南投、杭州各方面的合作。



一年一度的“西湖－日月潭兩湖論壇”今年邁入第16屆，輪由南投縣主辦，原定9月26日舉行，但由於陸委會遲至9月18日才函覆縣府核准辦理，導致前置作業時間緊迫，加上陸方行政流程來不及，因此延至10月25至27日辦理。



2024兩湖論壇25日上午在“上緯集團產業創新園”舉辦論壇開幕式，本屆論壇以“湖光連水色、攜手共繁榮”為主題。杭州市副市長胥偉華率訪團成員共38人，在南投縣府的安排下乘坐遊覽車先抵達會場，由南投縣政府新聞及行政處長蔡明志、計劃處長邱紹偉等人接待。面對媒體喊話，胥沒有回應，直接進到會場。許淑華則在20分鐘後抵達會場，並就論壇相關議題接受媒體聯訪。場外有警車停放，警方派員在會場周邊維持秩序。



許淑華表示，南投縣日月潭與杭州西湖合辦兩湖論壇，今年邁入第16年，很高興今年輪由南投縣主辦，日月潭與西湖有著一樣的湖光山色，尤其西湖與日月潭的大小差不多，所以這10幾年來，透過兩地的交流合作，彼此增進能見度，對南投縣整體的觀光形象、經濟發展，有不少正面助益。



許淑華說，前幾年因為疫情的關係，兩湖論壇改為線上辦理，比較可惜，去年復辦實體論壇，她便親自帶隊赴杭州參加。今年也很高興迎接杭州市團隊來訪。這次大會論壇，主要分為1個主論壇與3個分論壇，主論壇聚焦“城市交流與經貿發展”，分論壇則包括“文化交流”、“農業觀光”、“青年文創”等議題細部交流討論。

