藍委批綠政府無能　放縱黃牛與欺瞞健保數字

藍委許宇甄。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月25日電（記者 俞敦平）在今日的立法院國是論壇上，中國國民黨籍立委許宇甄對黃牛猖狂狠批民進黨政府，並指責民進黨政府對黃牛現象放任不管，文化政策形同虛設。



許宇甄針對近期周杰倫演唱會的票販問題，猛烈抨擊民進黨政府的無能與推諉。她指出，演唱會門票在短短五分鐘內被搶購一空，許多忠實歌迷熬夜等待卻無法成功購票，卻見黃牛囂張賣票，甚至高喊一張票30萬元（新台幣），這種不公平的現象令歌迷心碎。



許宇甄批評，文化部面對黃牛問題毫無對策，文化部長李遠甚至輕佻表示“越來越討厭周杰倫”，顯示他對於文化產業的漠視與對歌迷心情的無知。她強調，去年修訂的《文化創意產業發展法》曾承諾要保障民眾的文化權益，但實際上，這些承諾都成了空洞的話語，文化部的無作為讓人失望。



藍委陳菁徽直指民進黨政府在健保預算問題上玩弄文字遊戲，對醫護人員的承諾未能兌現。她指出，民進黨聲稱已將健保點值提升至0.95，並編列700多億（新台幣）預算，但這遠遠不足以達到醫護團體要求的1.1元點值，政府的報告數據只是文字遊戲。



陳菁徽進一步指責賴清德在選前承諾提升健保財務，卻在執政後完全無視醫護人員的需求，健保總額的成長幅度也龜速緩慢，無法應對人口老化帶來的挑戰。她批評民進黨只會用圖卡來治國，對醫護人員的付出毫無重視。