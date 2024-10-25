引外籍移工造飛機　漢翔：不會碰機敏業務

台中漢翔公司沙鹿廠。（中評社 資料照) 中評社台北10月25日電／為台灣軍方承造飛機的漢翔航空工業公司，傳出因人力不足，將雇用移工，部分員工擔心會有“國安”機密外洩疑慮。漢翔發布說明指出，相關配套措施仍在謹慎研議中，若進用外籍移工，將按照政府法律規範執行，亦不允許其接觸任何“國防”機敏業務。



漢翔航空前身為1946年成立的空軍航空工業局，1996年7月1日改組成“經濟部”公營事業委員會管轄的漢翔公司，2014年8月股票掛牌上市後改為民營企業。與“國防部”的國家中山科學研究院合作密切。



漢翔24日發出聲明，指出產線面臨2、3班人員不足，因而考慮進用外籍移工解決人力問題，但必須妥善規劃，包括保障各業務機密安全、優先照顧員工權益等。相關配套措施仍在謹慎研議中，已取得多數員工認同及支持。



根據台媒報導，有漢翔員工表示，公司說此案已取得多數員工認同和支持，他就是不支持的一員。他擔心本國籍員工的工作權，也擔憂“國防”產業的企業用移工，恐會是資安破口。



漢翔聲明表示，隨著全球航空市場逐漸脫離疫情陰霾，需求不斷增加。雖國際供應鏈斷鏈問題，仍是整體產業普遍面臨的挑戰，承蒙多家國際客戶信賴，依然持續給予本公司長期訂單，其中尤以發動機業務成長最為顯著。



漢翔說明，為滿足客戶訂單需求，發動機業務產線擴充，且每日加開2、3班運作，已成必要因應。漢翔雖提供夜班夜點費補助，員工仍因照顧家庭、生活作息調適等因素意願不高，產線面臨2、3班人員不足，工作安排不易，漢翔因而考慮進用外籍移工以解決人力問題。

