修《民防法》　藍黨團讓步退回程序委員會

藍委徐巧芯提案修改《民防法》，綠委拿起手板痛批反對“惡修民防法”。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北10月25日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立委”徐巧芯提案修改《民防法》，避免學生需要上戰場支援勤務，修正草案今日排入“立法院”院會準備一讀，卻遭到民進黨團杯葛，原本以為會爆發表決大戰，沒想到國民黨團最後棄守，不提異議，讓草案依照民進黨團要求退回程序委員會。



徐巧芯提出“《民防法》部分條文修正草案”，將《民防法》中提及學校在校生相關文字刪除，避免在校生上戰場等狀況出現。



修正草案今日排入“立法院”院會議程準備一讀，過程中遭到民進黨團出手攔截，要求退回程序委員會。原本國民黨團提出異議，藍委陳玉珍已經在議場內高喊“反對學生上戰場”，民進黨“立委”也拿起手板痛批反對“惡修民防法”。



正當大家以為要啟動表決大戰的時候，國民黨團總召傅崐萁與書記長林思銘卻臨時向主持會議的“立法院”韓國瑜表示沒有異議。韓國瑜最後裁示，國民黨團無異議，此案照民進黨團提案，退回程序委員會。



現場藍綠“立委”都顯出一付不清楚發生何事的錯愕感，接著還有綠委在現場大罵藍營“會怕就好”。



徐巧芯向中評社表示，針對《民防法》修法的問題，國民黨團臨時決定要和民進黨團再做協商，這是黨團的決定，不過可能未向大家先說明，所以讓大家覺得比較臨時。