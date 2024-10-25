新黨衝日台交流協會嗆：台灣有事關日本屁事

新黨副秘書長游智彬在宣傳戰車上用麥克風大聲抗議。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月25日電（記者 張嘉文）今天是台灣光復節，統派在台北進行一系列的車隊遊行，其中，新黨由副秘書長游智彬率隊前往日台交流協會台北事務所抗議，要日本人為當年的暴行道歉，並強調兩岸同屬一中，台灣問題是中國的內政問題，因此台灣有事關日本屁事，更要日本人向慰安婦道歉賠償。



警方對此出動大批警力在日台交流協會周邊部屬，架設圍欄和築起人牆，並進行交通管制，不讓游智彬等人的車隊有靠近該協會的機會，避免有衝突的發生。



新黨一行人的車隊由游智彬的宣傳戰車領頭，抵達日台交流協會外的路口，在警方架設的圍欄外用麥克風大聲抗議，並播放當年日本投降時天皇朗誦降書的聲音。游智彬說，今天主要有三大訴求，1、台灣有事、關日本屁事；2、向慰安婦道歉賠償；3、歸還台籍日本兵郵政儲金。



游智彬也帶領眾人高喊“日本投降，血債血還”等口號。車隊抵達現場大約5分鐘，現場警方就舉牌宣告違法，要求盡速解散離去，但游等人仍持續高呼口號，並要求日台交流協會派人出來接受他們的訴求，但未獲得理會。



整個抗議過程約進行10分鐘，新黨車隊繼續轉往下一個抗議地點民進黨中央黨部。待眾人離去現場警方才解決警戒，撤下周邊圍欄收隊。新黨此次號召的抗議活動除了游智彬外，包括孫文南院青年部主任徐尚賢、新黨輿情中心主任季節、黨外新連線召集人莊嚴等約20人參與。