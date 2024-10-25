統派促兩岸和平統一　莫讓學生上戰場

眾人齊呼“反台獨、要和平！祖國再統一、台灣真光復！”（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月25日電（記者 張穎齊）10月25日是台灣光復79周年，統派團體痛批“台獨”份子撕裂中國、兩岸，怒轟賴清德還想讓高中生都上戰場，絕不允許“台獨”與西方勢力干涉中國內政，為了年輕人下一代，應堅持兩岸和平統一。



統派團體上午集結約300人在台北市中山堂前廣場紀念台灣光復，並繞行台北車站、博愛特區周圍，到府前凱達格蘭大道。雖然下大雨，熱情不減，眾人齊呼“反“台獨”、要和平！祖國再統一、台灣真光復！”並由勞動黨副主席王娟萍、副秘書長王五郎、許孟祥擔任主持人。台北市警局全程維安。



參與成員史學敏表示，台灣要對抗日本帝國主義，回歸祖國，雖曾因國共內戰導致兩岸分隔，但未改變兩岸同屬中國史實。賴清德拋出兩岸、兩國互不隸屬，嚴重損害兩岸一中。全體中國人民不容賴清德“新兩國論”的挑戰，這是侮辱先賢、違反國際法，民進黨勾連外部勢力推動戰爭，我們要反對西方勢力介入兩岸中國人的台海問題。



史學敏哥哥史學勤表示，台灣光復代表中華民族復興，台灣人要過好日子，祖國要再統一，反對“台獨”捧日本LP。人民要安居樂業，賴清德、黑熊部隊的“台獨”帶來戰爭，更拋出青年同意服勤同意書，要未成年的高中生上戰場備勤。



統一聯盟黨主席戚嘉林表示，台駐美代表俞大㵢居然說台灣準備好作戰了，又要高中生青年服勤，兩岸很嚴峻，中國人、台灣人要團結。



觀察雜誌社長紀欣表示，賴清德斬斷大陸與台灣關係，鄭成功就已收復台灣、1945年台灣光復，應恢復光復日為法定假日，慶祝抗爭勝利明年80周年。