侯漢廷：綠真要搞備戰　為何不敢全民動起來

新黨籍台北市議員侯漢廷。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月25日電（記者 張嘉文）“賴政府”正積極備戰，各相關部會都奉命端出因應作為。新黨籍台北市議員侯漢廷向中評社表示，乍看之下賴清德搞得一副全民皆兵的樣子，但實際上都是大內宣，只為了選舉跟民意的考量，有一點如果沒做到，完全被人看破手腳，是色厲內荏。



侯漢廷強調，真的要進入到所謂備戰狀態的話，目前熱議的青年服勤同意書，背後法源不僅是全民動員法，還有民防法、民防法施行細則，不只高中生，凡百人以上團體公司工廠，皆須組“防護團”，“支援軍事勤務”，還要編組演習訓練。賴清德有種，就應該要下令全台趕快組防護團，如果不做，所謂抗中保台、備戰都是假的。



侯漢廷說，賴清德和民進黨勢必不敢這樣做，因為這會引起民怨，且坐實了票投民進黨全民上戰場，這會嚴重影響民進黨下一次選舉，當然不敢做。



台“農業部”推出戰爭時期的糧食計劃，除稻米庫存不得低於3個月存量，另投入農地復耕並優先種植甘藷、大豆及短期蔬菜。另外包括駐美代表俞大㵢受訪時稱台灣已經準備好打仗，高中發放“青年服勤同意書”，消防署“戰術緊急傷患救護（TECC）訓練手册”內容充滿上戰場的知識等等，近來台灣彌漫戰爭氛圍。



侯漢廷接受中評社訪問時對此表示，乍看之下賴清德搞得一副全民皆兵的樣子，實際上都是在大內宣，背後目的是為了選舉和鞏固自己執政所致，實際作為根本都不到位，包括本周“國防部”赴“立法院”報告面對大陸蟒蛇戰術封鎖的因應作為，但“國防部”對於如何防止或如何突破封鎖只字未提，只提到會密切監控。

