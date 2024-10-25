卓榮泰視察苗栗　盼桃竹苗均衡發展

卓榮泰今日到苗栗視察“桃竹苗大矽谷計劃”的相關進度與推動情形。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗10月25日電（記者 盧誠輝）“行政院長”卓榮泰今日到苗栗視察“桃竹苗大矽谷計劃”的相關進度與推動情形，他在致詞時表示，希望苗栗能在既有的竹南科學園區的基礎上，往上堆疊，讓苗栗不再衹有農業等慢開發產業，而是能藉由科學園區的發展連結全世界，期盼未來桃竹苗都能均衡發展，一起齊步向前走。



卓榮泰今日到苗栗視察“桃竹苗大矽谷計劃”的相關進度與推動情形，包括“國科會主委”吳誠文、“國發會副主委”彭立沛、竹科管理局長陳宗權、副局長胡世民、“行政院”中部聯合服務中心執行長莊競程、副執行長李貴富、“行政院”發言人李慧芝、無黨籍苗栗縣長鍾東錦、無黨籍“立委”陳超明等人都到場陪同。



鍾東錦感謝“行政院”在9月30日正式核定“桃竹苗大矽谷計劃”，讓苗栗鄉親都相當開心與振奮，但未來包括行政協調、基礎設施建設、人才供應和土地規劃等相關工作都非常重要，他希望中央和地方都能有更好的合作，確保能讓“桃竹苗大矽谷計劃”順利進行。



卓榮泰指出，“行政院”現在最重要的工作就是做好均衡台灣計劃，目前在北北基有基隆河谷廊帶計劃、桃竹苗有大矽谷計劃、中彰投有智慧計劃、嘉南有沙崙S廊帶計劃一直串聯到高屏、花東則有慢經濟計劃，這是未來“行政院”要積極逐步推動的政策發展目標。



卓榮泰強調，在苗栗新的開發區應該要引入新的深科技進來，有新的能量進來才能滿足與符合苗栗快速發展的需求，並積極培養在地青年與招攬外來人才，引進國際產業來協助在地產業的發展，這是未來苗栗在“桃竹苗大矽谷計劃”中要扮演的關鍵角色，這樣才有助於桃竹苗均衡發展並齊步前走。