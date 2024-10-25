鍾東錦向卓榮泰要水電　盼大矽谷讓苗栗翻身

卓榮泰今日到苗栗視察，鍾東錦當場向卓要求水電、交通和教育等建設。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗10月25日電（記者 盧誠輝）“行政院長”卓榮泰今日到苗栗視察“桃竹苗大矽谷計劃”的相關進度與推動情形，無黨籍苗栗縣長鍾東錦也到場陪同，並當場向卓要求包括水電、交通和教育等建設。鍾希望目前財政還在被中央控管的苗栗縣能藉此該計劃徹底翻身，擺脫財政困境是苗栗鄉親最大的期盼。卓則當場允諾會全力協助。



卓榮泰今日到苗栗視察“桃竹苗大矽谷計劃”的相關進度與推動情形，包括“國科會主委”吳誠文、“國發會副主委”彭立沛、竹科管理局長陳宗權、副局長胡世民、“行政院”中部聯合服務中心執行長莊競程、副執行長李貴富、“行政院”發言人李慧芝、無黨籍苗栗縣長鍾東錦、無黨籍“立委”陳超明等人都到場陪同。



鍾東錦指出，“桃竹苗大矽谷計劃”讓他喜憂參半，包括水電供應等問題都希望“行政院”能積極協助。鍾也提到交通問題，例如目前正在進行的“國道1號楊梅至頭份高架道路”要到2032年才能完工，但頭份路段的塞車狀況實在非常嚴重，希望相關便道的建設能夠提前。鍾也希望苗栗高中能夠增班，以因應未來大量人口移入苗栗後的教育需求。



鍾東錦強調，苗栗縣政府對“行政院”的各項政策向來都是全力支持，例如通霄電廠的擴建與中油的炭捕政策。雖然地方有一些雜音，但經過他和陳超明積極到地方去溝通後，已順利消除地方上的雜音。另外，包括竹南、頭份、後龍和苑裡海邊的風力發電，苗栗縣政府也都全力配合。

