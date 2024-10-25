周日搞鬼　民眾黨：無法忍受賴清德的站出來

民眾黨緊急應變小組召開“北檢押人取供、政治追殺 賴政府雙標又濫權！”記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月25日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城圖利案遭羈押禁見，台北地檢署25日聲請延長羈押。民眾黨緊急應變小組中午臨時召開記者會表達憤怒。“立委”黃國昌呼籲賴清德站出來面對、告訴民眾，面對柯文哲這個政治對手時，一手用檢調、一手用媒體，極盡抹黑追殺之能事，這是民進黨要帶給台灣的民主法治？勇敢的台灣人過去幾十年來所追求、爭取的民主法治，在賴清德手上被糟蹋得體無完膚！



民眾黨已定10月27日在台北市中正紀念堂愛國東路側舉辦“賴政府搞什麼鬼”萬聖節集會活動，黃國昌強調，只要是無法忍受賴清德把台灣帶向新威權體制這條路的朋友，歡迎一起來參加！



黃國昌說，27日的集會活動，原時間、原地點照常進行。賴清德你就只是為了個人政治利益，要把台灣民主法治踐踏到什麼程度？要把台灣社會撕裂到什麼地步？相信所有參加活動的民眾，要對賴清德所提出的質問。



民眾黨25日中午召開“北檢押人取供、政治追殺 賴政府雙標又濫權！”，民眾黨緊急應變小組9位成員出席，包括黃國昌、林國成、吳春城、張啟楷、黃珊珊、麥玉珍、林憶君、陳昭姿，及民眾黨秘書長周榆修。



黃國昌表示，早上北檢對柯文哲聲請延押，民眾黨緊急應變小組成員緊急開會，今天要以最沈重、最憤怒的心情，對賴清德領導的新威權表達最嚴正的抗議！柯文哲9月5日羈押後，放棄提出抗告，就已清楚表達，願意讓自己的肉身被監禁，希望北檢窮盡一切方法好好偵辦。



黃國昌說，2個月期間，新聞媒體、政論節目幾乎每天晚上都出現所謂一刀斃命的證據，我們沒辦法理解，北檢有這麼多證據，為何不直接起訴柯文哲？北檢也對民眾黨從上到下的黨公職、支持民眾黨友人，展開鋪天蓋地的追殺與約談，為何不直接起訴柯文哲？為何偵辦2個月拿不出證據，要用押人取供的方式，追殺柯文哲？我們無法理解，更沒辦法接受！