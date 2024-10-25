柯帳房“橘子”在大阪？醫師父稱半年沒連絡了

柯文哲隨行秘書、綽號“橘子”的許芷瑜滯日未歸，已被檢方通緝。她的父親是醫師，受訪時稱已半年沒見到女兒，他不清楚女兒目前人在哪。（圖取自陳思宇臉書） 中評社台北10月25日電／台北地檢署偵辦京華城案，被疑為替台灣民眾黨主席、前台北市長柯文哲招募政治獻金，並私藏未入帳“小金庫”的柯文哲秘書，外號“橘子”的許芷瑜赴日未歸，發布通緝並註銷護照。台媒報導，警界人士指出，台灣與日本僅有純“個案”的司法合作，即使許女目前無護照，居留期限內若日方無驅離出境動作，居留期限過了也沒協助逮捕，台灣也難以逮人，因此要與日方“私下談好”才是關鍵。



民進黨台北市議員洪健益今日宣稱，有朋友在大阪看到“橘子”，她穿了一件薄上衣並戴著口罩，相當低調，身邊圍著兩三人，正巧在脫口罩時認出，她看到有人要拍照立馬跑掉。



洪健益還稱，在一到二周前，他的一名朋友在大阪通天閣附近有看到疑似許的身影，旁邊還有1、2位疑似同伙，由於該地區龍蛇雜處，加上許的身分特殊，可能或許與當地組織有搭上線。



據指出，許芷瑜是醫師的女兒，爸爸在新北市當醫生，被媒體問到時僅低調表示，兩人已許久沒聯絡，最後一次見面已經是半年前，強調不清楚女兒工作內容。



目前台灣與日本之間並沒有簽訂司法互助或引渡條約，實務上還沒出現通緝犯或犯嫌引渡回台案例。過去都是因通緝犯與犯嫌遭到日本驅逐出境或護照過期、註銷，由台日雙方警察，視個案“私底下”談判解決。



根據《中時新聞網》報導，警方表示，許芷榆目前遭通緝並註銷護照，但在他申請居留有效期限內，除非日方主動驅離出境，否則她仍可自由的待在日本。但萬一居留證過期，她就有非法逾期居留的問題，這就要看日方是否有動作，若無，也拿“橘子”（許芷榆）無輒。



依照過去台日警界實務，台方通常會將通緝資料送交日本，並希望透過日方協助拘捕，但也因為雙方無司法互助協定，因此通常都遭到“已讀不回”。



警界表示，過去台方對躲藏在日本的要犯，通常都是透過私下管道並視“個案”來處理，做法也都是日本進行驅逐出境動作，將目標人物遣送回台，再由台方警調人員在檢察官指揮下，一出機艙就將人帶走。



不過萬一許芷瑜有日本國籍，或是有其他外國護照又另當別論，只能順從她的意願讓她留在日本或轉往第三國。因此，京華城案關鍵人物能否回台？完全就看日方給不給面子。