陳超明爆料：鍾東錦為見卓榮泰清晨搭機返台

陳超明(右)當著鍾東錦的面向卓榮泰爆料。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗10月25日電（記者 盧誠輝）“行政院長”卓榮泰今日到苗栗視察“桃竹苗大矽谷計劃”的相關進度與推動情形，無黨籍“立委”陳超明當著無黨籍苗栗縣長鍾東錦的面前爆料表示，鍾原本人在泰國與台商交流，知道卓要到苗栗視察後，隨即更改行程立刻搭機返台，今天清晨才回到台灣，為了就是展現苗栗人的誠意與熱情。



卓榮泰今日到苗栗視察“桃竹苗大矽谷計劃”的相關進度與推動情形，包括“國科會主委”吳誠文、“國發會副主委”彭立沛、竹科管理局長陳宗權、副局長胡世民、“行政院”中部聯合服務中心執行長莊競程、副執行長李貴富、“行政院”發言人李慧芝、無黨籍苗栗縣長鍾東錦、無黨籍“立委”陳超明等人都到場陪同。



陳超明指出，自從9月30日“行政院”正式核定“桃竹苗大矽谷計劃”後，苗栗鄉親就已全部動起來，因為該計劃對苗栗實在太重要了，他在計劃核定後也積極邀請卓榮泰到苗栗來參觀，很開心卓果然第一站就選擇到苗栗來視察。



陳超明還當著鍾東錦的面向卓榮泰爆料說，鍾原本人在泰國與台商交流，才去了一天半，知道卓要到苗栗視察後，隨即更改行程立刻搭機返台，今天清晨才回到台灣，為了就是展現苗栗人的誠意與熱情。卓致詞時也感謝鍾這麼重視“桃竹苗大矽谷計劃”，還特別搭機返台，並轉頭詢問鍾“等一下還要趕過去嗎？”鍾則連忙揮手搖頭，引起全場哄堂大笑。

