中評關注：兩岸兩湖論壇波折多　很可惜

杭州市副市長胥偉華（左）與南投縣長許淑華交換紀念品。（南投縣政府提供） 中評社南投10月26日電（記者 方敬為）南投縣政府主辦第16屆“西湖－日月潭兩湖論壇”，25日開幕，但全程不開放媒體採訪，態度低調。據了解，中國國民黨籍縣長許淑華並不排斥媒體採訪，而是幕僚單位顧慮，由於論壇籌辦過程一波三折，先是陸委審查延宕，導致延期，又碰到解放軍環台軍演，或是擔心民眾觀感，因而低調行事；不過相關舉措畏首畏尾，兩岸交流成效及雙邊關係的改善恐怕打折。



一年一度的“西湖－日月潭兩湖論壇”今年邁入第16屆，輪由南投縣主辦，原定9月26日舉行，但由於陸委會遲至9月18日才函覆縣府核准辦理，導致前置作業時間緊迫，加上陸方行政流程來不及，因此延至10月25至27日辦理。



值得注意的是，有別以往縣府會將兩湖論壇列入公開縣政行程，今年態度相當低調，不只沒有在縣政行程表上顯示，更是婉拒媒體採訪，論壇除了杭州市隨行的媒體能夠進場之外，其他媒體不得入內，只能待在場外接待處，包括駐台的央視、廈門衛視記者也無法到會場內採訪。



南投縣長許淑華對此向媒體表示，並不知情未開放採訪，她個人不排斥，並強調行程一切透明，且在從事兩岸交流的部分，縣府都樂於對外展現具體做法與成果。態度與幕僚單位產生落差。

