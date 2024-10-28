台提高戰備存糧？楊坤鋒：避戰更重要

逢甲大學合作經濟暨社會事業經營學系副教授楊坤鋒。（中評社 資料照） 中評社10月28日電（記者 方敬為）民進黨政府全力備戰，推戰時糧食安全計劃，將投入農地復耕，增產甘藷等雜糧。逢甲大學合作經濟暨社會事業經營學系副教授楊坤鋒接受中評社訪問表示，政府希望糧食安全存量至少要達7個月以上，並且要農地復耕投入雜糧增產，對台灣的地理區位而言，難以達標。



楊坤鋒並認為，台灣政府在糧食安全政策，不免讓人感到捨本逐末，台灣作為海島，本身的天然資源條件就非常有限，其實無論存量提高到多大，倘若戰爭發生，像是俄烏戰爭開打2年沒有結束，糧食存量能否支應？相信大家心裡都有譜，所以最好是要避免戰爭，而非老想著戰爭發生的情境，和平才是百姓之福。



楊坤鋒分析戰時糧食安全計劃推動不易，首先台灣的休耕農地即使復耕，面積仍然不足，再者，農民種植雜糧意願低，台官方也不容易祭出高額收購，在農地不足農民耕作習慣調整不易的情況下，戰時糧食安全計劃很難實踐。



楊坤鋒，日本東京大學農經學科金融學博士，現任逢甲大學合作經濟暨社會事業經營學系專任副教授、東海大學國際貿易系兼任教師。曾任逢甲大學合作經濟學系系主任、創新創業中心主任等職。



“農業部”23日提交“立法院”書面報告戰爭時期糧食計劃，除了稻米庫存不得低於3個月存量，另投入農地復耕並優先種植甘藷、大豆及短期蔬菜；另為因應海上封鎖漁民無法出海，擴大包含埤塘等處的雜食性水產養殖，飼料庫存要可支援養殖3個月以上。稻米等糧食需可供民眾食用7個月以上。



對於台官方戰時糧食儲備政策，楊坤鋒表示，從基本面來看，台灣光是要提高糧食自給率就非常不容易，目前台官方訂定的糧食自給率標準為40%，但其實已長年沒有達標，去年的糧食自給率僅30%，代表台灣的農業工作者，對於種植所謂的雜糧作物意願非常低，因為經濟效益有限。