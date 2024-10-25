檢聲請延押柯　民眾黨：押人取供政治追殺

北檢25日聲請延押民眾黨主席柯文哲，民眾黨緊急應變小組召開記者會並發表聲明。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月25日電／台北地檢署今天聲請延押台灣民眾黨主席柯文哲，民眾黨對此發出聲明表示，黨檢媒三位一體的共生集團，在本次司法偵辦中集體現形，利用“國家機器”政治攻擊，透過司法工具製造寒蟬效應，打擊該黨士氣，羅織罪名痕跡斧鑿斑斑。



民眾黨指出，自今年8月30日北檢發動約談柯文哲、濫權搜索台灣民眾黨黨部開始，黨檢媒利用“國家機器”開啟一連串的司法追殺、政治攻擊，北檢將專家審議通過的容積獎勵，扣連本黨依法申報之政治獻金，進而約談基層黨工、黨職人員、企業等，利用司法工具製造寒蟬效應，打擊本黨士氣，押人取供、羅織罪名痕跡斧鑿斑斑。



民眾黨說，令人遺憾的是，柯文哲放棄遭羈押的抗告權利，籲請檢方窮盡一切方法偵辦，在兩個月羈押期滿後，檢方用A案辦B案，以延長羈押為手段，繼續迫害、污辱柯文哲，民眾黨實難接受。16年前，時任在野黨“立委”賴清德曾說“羈押傷害人權”，諷刺的是，16年後，如此侵害人權的作法仍持續發生，想請問賴“總統”，為何雙標至此，現在竟透過押人取供方式，追殺政治對手。



民眾黨表示，這兩個月來，部分偵辦內容如同連續劇般編造故事，定期餵養特定媒體、名嘴，誘導輿論未審先判，不只北檢以“查無不法”敷衍交代“200%信賴程度”的洩密案，NCC更放任名嘴造謠，“不戴眼鏡是暗號”、“比手勢是串證的摩斯密碼”、“咸濕簡訊”、“錢藏在化糞池”等荒唐言論充斥在政論節目上，讓柯文哲、其家人與本黨遭千刀萬剮、受盡凌遲，這不只是對柯文哲及民眾黨造成難以抹滅的傷痕，更是對台灣民主法治產生無法回復的傷害。



民眾黨強調，黨檢媒三位一體的共生集團，在本次司法偵辦中集體現形，各種荒腔走板之行徑，正腐化台灣民主法治，讓司法改革變成自欺欺人的話術。“今日柯文哲，明日任何人”當民進黨政府高舉轉型正義的同時，逐漸搭起的綠色新威權，是用民主包裝獨裁，將台灣帶向威權復辟的回頭路。