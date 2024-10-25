兩湖論壇　許淑華：盼深化合作提高競爭力

兩湖論壇25日登場，南投縣長許淑華與杭州市副市長胥偉華各率雙方與會人員合影。（照片：南投縣政府提供） 中評社南投10月25日電／2024日月潭VS.西湖第16屆兩湖論壇25日上午在南投市的上緯集團產業創新園7樓國際會議廳展開，雙方針對城市交流與經貿發展、文化、農業觀光及青年文創等面向進行研討與發表。中國國民黨籍南投縣長許淑華率領縣府局處長歡迎杭州市人民政府副市長胥偉華帶領的38人訪問團的到訪，期許透過兩湖論壇延續雙方多年來建立的情誼及合作關係，增進雙方互動交流，未來能有更好的發展。



許淑華致詞時表示，南投縣與杭州市自2009年在本縣舉辦首屆兩湖論壇，到今年已經邁入第16屆，兩湖論壇由縣府和杭州市政府共同輪流隔年舉辦，今年輪到由本縣主辦，南投縣一直以來皆以農業跟觀光為主要產業，近年來受疫情影響，衝擊這兩大產業的發展，希望透過兩湖論壇的辦理，強化本縣與杭州市的交流，提高本縣旅遊人數及農特產品外銷量，並就雙方教育、文化、衛生、環保等各領域進行實質交流。



許淑華也期望藉由兩湖論壇持續辦理，讓雙方得以延續過往，建立更深厚的合作關係，從而共同面對全球性挑戰，並努力擴大和提高日月潭與西湖的國際旅遊知名度與競爭力。



胥偉華致詞時表示，杭州市與南投縣地理環境相似，下轄也都剛好有13個區縣鄉鎮，透過西湖與日月潭兩湖16年來的交流互動，已有多項議題獲得共識與執行，確實提升了兩地的經貿發展與文化互動。



胥偉華指出，此次參訪成員中有事業有成的電商企業家、專家學者等代表，透過論壇研討，分享彼此的產業發展現況，未來仍會繼續推動雙方務實的合作，擴大互惠互利，優勢互補，攜手共創繁榮。



本屆兩湖論壇主論壇為城市交流與經貿發展，各分論壇以非物質文化遺產、農業觀光旅遊及青年發展等議題為主軸，藉由不同議題、不同領域的專家學者分享，讓雙方互相學習互相精進，期冀共創有利未來發展及合作的新思維模式。南投縣府並將安排訪問團前往縣內產業、景點參訪，增進雙方認識與瞭解。