《民防法》修法藍退讓　原來是白營不挺

國民黨團書記長林思銘。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北10月25日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立委”徐巧芯提案修改《民防法》，避免學生需要支援軍事勤務，遭民進黨團擋下退回程序委員會。對此，國民黨團書記長林思銘事後說明，不願見到朝野再因此案僵持，加上台灣民眾黨團總召黃國昌認為此案需要多討論，所以先讓此案退回。



遭民進黨團杯葛要求退回程序委員會，沒想到國民黨團竟然棄守，未提異議，讓法案依照綠營要求退回。



藍委徐巧芯提案修改《民防法》，避免學生需要支援軍事勤務，修正草案今日排入“立法院”院會準備一讀，並遭到民進黨團杯葛。原本以為會爆發表決大戰，沒想到國民黨團最後棄守，不提異議，讓草案依照民進黨團要求退回程序委員會，造成在場媒體一陣錯愕。



林思銘下午出面表示，今天在院會當中民進黨團對於徐巧芯提案的《民防法》修正草案，提出退回程序委員會的要求。國民黨團經過與徐巧芯的討論，徵得徐巧芯同意後，讓此案暫時先退回程序委員會。



林思銘指出，由於國民黨團現在是聚焦於總預算是否付委，今天的議程又非常多，不希望這個案子在這麼紛擾時機，造成朝野再度僵持不下，所以這個案子先退回程序委員會，讓社會各界及“立委”們進行更廣泛的討論後，適當時機再列案交付院會。



林思銘提及，民眾黨團團總召黃國昌也認為這個案子應該經過社會更廣泛的討論，再來院會進行處理較為適合。