“立院”調查權違憲　鏡電視雞蛋小組將失效

“國會”改革法案5月底三讀時，綠委將印有“惡法、擴權”等沙灘球，丟向主席台表達抗議，事後尋求“釋憲”翻案。（中評社 資料照） 中評社台北10月25日電／“國會”改革法案中調查權遭大法官宣告“違憲”，已在“立院”成立的鏡電視及進口雞蛋調查小組形同立即失其效力。面對大法官的“違憲”宣告，國民黨籍召委將和委員會成員討論再決定後續如何因應。但若以過去“立院”僅能成立調閱小組的模式，恐怕“立院”仍無法釐清爭議案件中的各項疑點。



“憲法法庭”今判決，經“立院”委員會之決議，得設調查專案小組，行使調查權與調閱權之規定部分，違反“立法院”調查權乃“立法院”行使其職權之輔助性權力，應由“立法院”自為行使之“憲法”要求，是本項此部分之規定牴觸“憲法”意旨，應自本判決宣示之日起失其效力。



其餘審查標的中涉及調查專案小組之規定者，均屬“違憲”且失所依附，應一併失其效力。另非屬本案審查標的，亦涉及調查專案小組之規定者，亦均失所依附，立法者修法時應一併檢討修正。



至於是否再成立調閱小組，國民黨交通委員會召委魯明哲表示，會在委員會裡面做討論，因為委員會是合議制，同時釐清委員會能擁有多少的調查權，在可以的範圍內盡最大努力。



國民黨經濟委員會召委呂玉玲則說，將安排相關部會針對超思雞蛋案件進行專案報告，後續相關因應會再跟委員會成員討論。

