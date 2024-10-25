賴清德不用到“立院”報告！大法官認矮化

“憲法法庭”。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月25日電／“立法院”職權行使法第15之1條規定，“立法院”每年集會時邀請“總統”進行“國情報告”，賴清德聲請“釋憲”，主張這樣的規定矮化，改變“憲法”櫂力結構屬“違憲”。“憲法法庭”25日判決“違憲”，判決之日起失效。



“憲法法庭”認為，“立法院”聽取“總統”“國情報告”時，無指定“國情報告”內容之權，亦無就其“國情報告”內容，對“總統”為詢問、要求答覆，或要求聽取其建言之權。立職法第15條之1第2項、第3項、第15條之2第1項規定，及同條第2項關於“就其職權相關之國家大政方針及重要政策議題”規定部分，暨第15條之4規定，其立法均逾越“立法院”“憲法”職權範圍，牴觸“憲法”權力分立原則，均自本判決宣示之日起，失其效力。



賴清德認為該法條規定“總統”除了定期到“立院”“國情報告”外，還規定“立院”可以隨時發動非常態性“國情報告”，讓“立法院”邀請“總統”到“立法院”報告的次數，可能比“行政院長”之施政報告更為頻繁；“總統”報告事項，從“國家大政方針”擴大到“重要政策議題”，導致“總統”與“行政院”角色重疊。



賴清德稱，立職法有關“總統”“國情報告”之修法，矮化身分，混淆“總統”與“行政院”之職櫂，還錯將“總統”赴“立法院”“國情報告”予以定期化、常態、義務化、質詢化，使“憲法”中“行政院”向“立法院”負責之“中央政府”體制設計產：位移，改變“憲法”櫂力結構。



此部分“憲法法庭”已裁定暫停適用，認為“立法院”於“憲法”未有明文規定下，逕於規範自身職權行使之法律中，課予“總統”義務，要求其應即時或限期回應“立法委員”之口頭或書面提問，因而產生是否逾越“立法院”職權分際，致有牴觸“憲法”權力分立原則之“違憲”疑義。