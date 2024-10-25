洪秀柱：台灣當然是中國的一部分

洪秀柱出席“青年成長營”第八期開幕式致詞。（中評社 張嘉文攝） 中評社新北10月25日電（記者 張嘉文）由中國國民黨前主席洪秀柱擔任董事長的中華青雁和平教育基金會，今天下午舉辦“青年成長營”第八期開幕式。洪秀柱表示，今天是台灣光復節，對於我們的歷史不能遺忘也必須正確認識，從歷史來看，台灣當然是中國的一部分，台灣人當然是中國人，如果台灣不是中國的，當年的滿清如何割讓給日本？



洪秀柱說，宋元明清等等的朝代都是中國，“中華民國”也簡稱中國，所以一個是中國大陸一個是中國台灣，都是中國的一部分，喊中國台灣怎麼會有問題呢？認為“中華民國”只及於台澎金馬的人，才是頭腦有問題。



中華青雁和平教育基金會舉辦的“青年成長營”，是針對40歲以下，高中職以上有志從事公共領域工作的青年朋友所設，目的是積極協助台灣青年打開視野，並為台灣未來發展找出可行的方向。



此營隊經過七期經營，有超過300人次的青年朋友參加，是觸及兩岸歷史、文化溯源與當代政治議題的青年營隊。本次安排的課程，以台灣是否應在國際推動“聯大2758號決議無涉台灣”作思辨為主題。



洪秀柱今天下午在營隊開幕式上表示，對於歷史必須有正確認識，“中華民國憲法”裡面主權包含大陸，中國大陸的憲法主權也包括台澎金馬，所以不管怎麼說，“中華民國”絕不等於台澎金馬，兩岸現況是分治，因國共內戰國民黨打敗仗所致。



洪秀柱也提到，她前陣子剛去陝西交流，是所謂的中原中心，她感觸非常深，就如台灣人講的台灣話就是閩南話也是河洛話，但現在“賴政府”想要將閩南話改成台灣台語，這真是笑死人，也凸顯了現在民進黨執政下的錯亂。



洪秀柱強調，賴清德的“兩國互不隸屬”和兩岸分治是完全不同的概念，“兩國互不隸屬”在賴的想法中正是中國、台灣互不隸屬，也是中國、台灣“一邊一國”，但這是完全沒有歷史概念的說法，也是會將台灣帶向危險處境的說法。