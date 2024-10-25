台灣光復79周年　紀念原民抗暴圖片震撼

無黨籍委員高金素梅與徐宗懋圖文館合作，舉辦“震動山岳原民抗暴”台灣光復79周年送歷史回部落紀念活動。（照片：徐宗懋圖文館提供） 中評社台北10月25日電／10月25日為台灣光復節，為紀念原住民抗暴精神，無黨籍“立法委員”高金素梅與徐宗懋圖文館合作，舉辦“震動山岳原民抗暴”台灣光復79周年送歷史回部落紀念活動，以多張修復的老照片回顧原住民的反日行動；資深媒體人徐宗懋表示，台灣光復節很久沒有慶祝活動，這次特別從原住民抗暴的角度來紀念，同時也為明年台灣光復80周年做暖身。



今年是台灣光復79周年，根據《中時新聞網》報導，活動在今日早上10時舉行，現場展示多張由徐宗懋圖文館負責人徐宗懋所蒐羅的老照片，經彩色修復後展出，呈現日軍鎮壓抗暴原住民的景象，其中不乏有幾張呈現出反日原住民遭處刑與梟首的震撼畫面，中國國民黨前主席洪秀柱、新黨副主席李勝峯也到場致意。



活動策劃人高金素梅在“立院”參與總預算審查，透過影片致詞表示，徐宗懋在日本東京的舊書店，收集到一本在台灣的日軍戰功冊，那是1913年日軍攻打泰雅族部落的照片集，由日軍的隨軍寫真班拍攝幾10張照片的戰功冊，很寫實的呈現了日軍“殺光、燒光、搶光”的三光政策。



高金素梅說，其中有張泰雅族戰士被日軍砍頭的照片，讓自己有感而發的寫下了“我是誰”這篇文章，深深體會殖民者與被殖民者的距離，“就是砍人頭與被砍人頭的距離”，故事照片可以還原歷史，歷史沒有模糊的空間，自己也會在自己的位置為還原歷史真相而努力。



洪秀柱則表示，現在的年輕人都不知道台灣光復節與其意義，都是民進黨政府透過教改洗腦年輕人，讓他們忘記自己是炎黃子孫，所以今天徐宗懋透過圖片來紀念光復節，自己非常佩服他，因為圖片是最好的說話方式，讓年輕人深入淺出的瞭解那段歷史。



徐宗懋表示，由於已經很多年沒有看到台灣光復節的慶祝活動，但應該要讓大眾重視這件事情，因此以原住民抗暴的角度來紀念台灣光復，同時也為了明年台灣光復80周年做暖身，今天活動結束後便到泰雅族部落做巡迴展覽。

