黃國昌：綠色大法官對賴清德呵護備至

台灣民眾黨團召開“國會改革法案 憲法法庭釋憲”記者會，黃國昌痛批綠色大法官。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月25日電（記者 鄭羿菲）“司法院憲法法庭”25日下午宣判，5月三讀通過的《立法院職權行使法》修正案之中的“國會”改革法案多數“違憲”。台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌下午召開記者會回應，由民進黨組成、即將離開“司法院”的綠色大法官，可說對賴清德呵護備至，並為賴清德鋪好康莊大道，“國情報告”唯一“合憲”的狀態是，“總統”愛說什麼就說什麼，“立法院”不能過問。



黃國昌指出，至於行政官員說謊的部分，“憲法法庭”創造的憲政價值就是，官員在“立法院”說謊，不能課予處罰，否則就“違憲”。簡單來說，官員愛怎麼唬爛就怎麼唬爛。



民眾黨團副總召吳春城說，大法官也同時宣告台灣進入獨裁時代，“國會”民意完全被閹割、被沒收，台灣的民主倒退。你們今天為特定政黨服務、為掌權者做事，對得起自己的良心與法學素養嗎？



媒體追問，未來民眾黨會否再推動“國會”改革修法，修到“合憲”為止？黃國昌直言，民眾黨會提出自己的修法版本，但老實說，今天的“憲法”判決內部邏輯錯亂，會讓接下來的修法變得很困難。



大法官許宗力、蔡烱燉、許志雄、張瓊文、黃瑞明、詹森林、黃昭元任期將在今年10月31日屆滿。



黃國昌表示，對於“憲法法庭”作出的判決令人非常遺憾，在這些即將要離開“司法院”的綠色大法官眼中，課予“立法院”公然說謊的官員在處罰是“違憲”的，可說對行政官員呵護備至，也是獨步全球的“憲法”價值。由民進黨組成的“憲法法庭”，真正在意的是，千萬別讓台灣的“國會”享有正常的調查權，及去追究官員說謊的責任。不知道這些即將卸任的綠色大法官，到底要留給台灣的民主憲政什麼樣的未來？