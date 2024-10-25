藍黨團轟大法官自我閹割　寧當執政黨打手

國民黨團今天下午召開“回應國會改革法案，釋憲案判決結果”記者會，黨團書記長林思銘與藍委翁曉玲皆痛批大法官是民進黨打手。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北10月25日電（記者 楊騰凱）“司法院憲法法庭”今天宣判“立法院”改革相關法案“釋憲”案，“藐視國會罪”、“總統國情報告”違憲”失效。至於“立院”調查權則只能調查行政官員，不得擴及人民。對此，中國國民黨團下午召開記者會，怒轟大法官自我閹割，寧當執政黨的打手，這是憲政史上的一大恥辱。



國民黨團今天下午召開“回應國會改革法案，釋憲案判決結果”記者會，由黨團書記長林思銘主持，“立委”翁曉玲、開南大學法律系兼任副教授仉桂美出席。



“立法院”改革法案實際內容包括“總統國情報告常態化”、“制定藐視國會罪”、“國會調查權”、“國會聽證權”以及“立法院人事同意權”。“總統府”等4個機關針對“立法院”改革相關法案聲請“釋憲”，大法官今天下午宣判部分“違憲”，包括“藐視國會罪”、“總統國情報告”“違憲”，至於“立法院”的調查權、聽證權僅限針對行政官員，不得對人民行使調查權，人民也可拒絕出席聽證。



林思銘表示，這次“立院”改革相關修法“釋憲”案，“憲法法庭”判決部分“違憲”，我們要很痛心對大法官提出呼籲，大法官是憲政最後一道防線，應該是“憲法”守護者，今天做出這樣的判決根本就是附隨民進黨，公然挑戰民意，對“立法院”制衡行政權的武器強取豪奪，甘願淪為府院黨的打手，這是憲政史上的一大恥辱。



林思銘指出，民進黨過去掌握“立院”多數，“立法院”宛如執政黨的立法局，沒有過不了的法案。本屆“立法院”三黨不過半，就是民意不希望民進黨一黨獨大，但是“司法院”持續無視人民對立法權制衡行政權的期待，讓人民期望落空，大法官自我閹割，自己把“憲法法庭”推上斷頭台，司法獨立根本已經死了，今天是最可悲的一刻，國民黨完全無法同意這次的判決。

