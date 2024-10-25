綠“釋憲”案大勝　柯建銘喊“憲政光復節”

民進黨“立法院”黨團今天召開“不信公義喚不回、不容憲法盡成灰”記者會，出席者包括總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘、“立委”鍾佳濱、沈伯洋與委任律師陳鵬光、陳一銘、方瑋晨。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月25日電（記者 黃筱筠）藍白聯手推動“國會”改革五法5月完成三讀，賴清德、“行政院”、“監察院”、民進黨“立法院”黨團聲請“釋憲”，“憲法法庭”25日下午宣判，大部分綠營不滿的條文，幾乎都宣告“違憲”。民進黨“立法院”黨團召開記者會回應，久未露面的黨團總召柯建銘拄著手杖也出席記者會，柯建銘指今天是“憲政光復節”，他希望藍白陣營適可而止，不要再對立操作，那會是“國家”不幸。



民進黨“立法院”黨團今天召開“不信公義喚不回、不容‘憲法′盡成灰”記者會，總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘、“立委”鍾佳濱、沈伯洋與委任律師陳鵬光、陳一銘、方瑋晨共同出席記者會。



因為腳傷很久沒有露面的柯建銘，下午也出席記者會。柯建銘表示，這次判決“釋憲”史上最重要的判決，堅守“憲法”價值，共創正常“國會”。“釋憲”內容非常詳盡顛覆過去思維，讓“憲政體系”運作清楚解釋，這7個月“憲法法庭”與大法官被無情攻擊是史上所沒有，藍白毫無“憲法”精神還自己創造權力，“今天是光復節，是憲政光復節”。



柯建銘也說，今天最大遺憾是藍白記者會還是在政治操作與攻擊，對於“憲法”解釋否定，是我們最大遺憾。這樣“憲政體制”要怎麼運作，應該要尊重大法官“憲法”判決，基於權力分立原則，是我們基本要件，也是民進黨長期堅持。



他強調，大法官“釋憲”清楚規範，就是我們認為委員會不能行使調查權，調查權要在院會才能行使，清楚界線，院會才有質詢，委員會是詢問，這些對於“立委”權力義務規範很清楚。我們要展開後續修法，針對過去規範重新檢視修法。

